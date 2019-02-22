Адвокаты хотят узаконить «гонорар успеха» для бедных клиентов

Многие из предлагаемых новелл весьма актуальны не только для юристов, но и для их клиентов. Например, появится норма, позволяющая устанавливать вознаграждение адвокату в зависимости от конечного результата его работы.
Поправки в Федеральный закон внесли сенаторы А. Клишас, Л. Бокова, а также депутаты ГД РФ А. Выборный и Д. Вяткин. Концептуально они одобрены и адвокатским сообществом, и представителями власти. Хотя, разумеется, впереди еще большая работа над документом.
Итак, взят курс на омоложение адвокатуры. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, «для стимулирования пополнения состава адвокатуры молодыми практикующими юристами» предлагается исключить ныне существующее требование о том, чтобы в числе учредителей коллегии адвокатов было не менее двух специалистов, имеющих стаж адвокатской деятельности более пяти лет. Думаю, этот пункт справедлив. Представьте себе юридическую фирму, партнеры которой молоды, но успешны и хотят учредить коллегию адвокатов. Зачем им «довесок» – двое учредителей пятилетней «выдержки», которых они, может быть, и не знают по работе? Исключение названного требования, конечно, приведет к увеличению числа самих коллегий, но вот дальнейшая их жизнеспособность будет зависеть от профессионализма и качества услуг юристов.
В законопроекте предусмотрена возможность для адвоката подать заявление о приостановлении статуса. По мнению Федеральной палаты адвокатов, «заморозка» статуса может быть от одного года до 10 лет. Сейчас это разрешается сделать по весьма ограниченному перечню причин, например, если адвокат избран в органы власти, призван на службу в армию.
Авторы поправок обратили внимание и на своеобразную миграцию адвокатов из одной региональной палаты в другую. Причем текучка существенная: ежегодно около 1500 специалистов изменяют членство в адвокатской палате, причем многие из них сразу после сдачи квалификационного экзамена. В чем причина? Поговаривают, что в некоторых региональных палатах адвокатов проще сдать экзамен, и немало юристов этим пользуются. В связи с этим законопроект разрешает изменять членство в адвокатской палате лишь по достижении пятилетнего стажа и только в соответствии с решением совета палаты. Я не уверен, что это ограничение пройдет через второе слушание в Думе РФ: может быть, в каких-то регионах действительно существует недобропорядочная практика сдачи экзаменов, однако у адвокатов могут существовать разные причины перехода в другую палату. Например, переезд в другой регион. Неправильно ограничивать конституционное право граждан на выбор места жительства.
Одна из самых долгожданных поправок в закон об адвокатской деятельности касается вознаграждения адвоката, полученного в зависимости от результата оказанной помощи. Существует даже термин «гонорар успеха», смысл которого в том, что в случае положительного разрешения дела в суде клиент обязуется выплатить юристу премию сверх суммы договора. Проблема в том, что законодательство нашей страны не предусматривает такого понятия, как «гонорар успеха», хотя и не запрещает сторонам включать в договор на оказание юруслуг пункт о таком гонораре. Между тем на Западе это очень распространенная практика в судебных процессах, где фигурируют гражданские дела, причем, например, в США условия оплаты адвокатских услуг регулируются самостоятельно в каждом штате, но запрещено применение условий о «гонораре успеха» в уголовных делах.
По большому счету, при включении в договор «гонорара успеха» рискует только адвокат, который, если можно так выразиться, инвестирует свои квалификацию и время в судебный процесс. Если его работа приносит положительный результат, за удачу платит клиент заранее оговоренную сумму. Если адвокат терпит фиаско, то это его личные убытки, значит, он неправильно оценил риски либо уровень профессионализма оставляет желать лучшего. Кстати, на Западе услуги адвоката стоят очень дорого. Поэтому довольно часто, если исход судебного процесса сулит очевидную выгоду, инвестиции предлагает третья сторона – специальные фирмы, которые оплачивают услуги адвокатов, проведение экспертиз и прочие расходы. В случае выигрыша инвестор получает от клиента заранее оговоренный процент.
В России уже немало фирм работают на условиях получения гонорара только в случае победы в деле. Однако в нашей стране этот бизнес пока что остается очень рискованным. Принимая во внимание точку зрения ВС РФ, «гонорар успеха» в 2018 году, как правило, судами не взыскивался. Свою позицию суды обосновывают и постановлением Конституционного суда № 1-п от 23.01.2007 года, подчеркивая, что оплата по договору на юридические услуги должна производиться только за исполнение адвокатом своих обязанностей, а не за действия суда. Таким образом, сегодня «гонорар успеха» не включается в перечень судебных расходов и не взыскивается с клиента принудительно, если тот вдруг решил «кинуть» своего адвоката. Такие случаи, к сожалению, нередки, поэтому адвокатское сообщество давно заинтересовано в том, чтобы узаконить такое понятие, как «гонорар успеха», со всеми вытекающими гарантиями. Причем, на мой взгляд, в законопроекте, который мы сегодня обсуждаем, должны быть прописаны и гарантии интересов доверителей. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что включение в соглашение о предоставлении юруслуг пункта о «гонораре успеха» позволит получить квалифицированную помощь лицам, у которых на момент заключения договора с адвокатом не хватало денег для оплаты его услуг. Подобных случаев действительно много, и в работе по такой схеме часто заинтересованы обе стороны.
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