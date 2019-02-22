Адвокаты хотят узаконить «гонорар успеха» для бедных клиентов

В России уже немало фирм работают на условиях получения гонорара только в случае победы в деле. Однако в нашей стране этот бизнес пока что остается очень рискованным. Принимая во внимание точку зрения ВС РФ, «гонорар успеха» в 2018 году, как правило, судами не взыскивался. Свою позицию суды обосновывают и постановлением Конституционного суда № 1-п от 23.01.2007 года, подчеркивая, что оплата по договору на юридические услуги должна производиться только за исполнение адвокатом своих обязанностей, а не за действия суда. Таким образом, сегодня «гонорар успеха» не включается в перечень судебных расходов и не взыскивается с клиента принудительно, если тот вдруг решил «кинуть» своего адвоката. Такие случаи, к сожалению, нередки, поэтому адвокатское сообщество давно заинтересовано в том, чтобы узаконить такое понятие, как «гонорар успеха», со всеми вытекающими гарантиями. Причем, на мой взгляд, в законопроекте, который мы сегодня обсуждаем, должны быть прописаны и гарантии интересов доверителей. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что включение в соглашение о предоставлении юруслуг пункта о «гонораре успеха» позволит получить квалифицированную помощь лицам, у которых на момент заключения договора с адвокатом не хватало денег для оплаты его услуг. Подобных случаев действительно много, и в работе по такой схеме часто заинтересованы обе стороны.