Экс-заведующего наркодиспансером в Туапсе осудили за взятки

Двумя месяцами позже бывший заведующий пообещал за 200 тысяч рублей изменить результаты медицинского освидетельствования. Сдавший анализы мужчина обратился к врачу с просьбой изменить результаты, которые показали состояние опьянение, за что последний потребовал деньги. Мужчина согласился, а сам заявил о вымогании взятки в Следком.