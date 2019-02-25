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Экс-заведующего наркодиспансером в Туапсе осудили за взятки

25 февраля 2019, 12:57
Фото: Sheila Tostes/CC BY-SA 2.0 / flickr.com
Восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима получил бывший заведующий наркологического диспансера в Туапсе, сообщило СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В марте 2018 года врач психиатр-нарколог взял с пациента 20 тысяч рублей за окончание лечебных процедур и выписку из стационара раньше срока.

Двумя месяцами позже бывший заведующий пообещал за 200 тысяч рублей изменить результаты медицинского освидетельствования. Сдавший анализы мужчина обратился к врачу с просьбой изменить результаты, которые показали состояние опьянение, за что последний потребовал деньги. Мужчина согласился, а сам заявил о вымогании взятки в Следком.

Кроме отбывания срока осужденному придется выплатить штраф размером 2 миллиона рублей, также он не сможет занимать руководящие должности в органах госвласти в течение 4-х лет.

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