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Северный рынок в Ростове судится из-за уличной пыли

26 февраля 2019, 19:06
Фото: RostovGazeta
Прокуратура Ворошиловского района нашла нарушения в мусоре на территории рынка, теперь дело находится в суде, рассказал генеральный директор рынка "Донские зори" Геннадий Николаев.

Николаев сообщил, что за последний год рынок прошел 15 проверок. Приведу пример одной из них. Прокуратура Ворошиловского района привлекает Минприроды, и последнее признает отходы опасными", - сообщил директор. По его словам, причиной этому послужило то, что в отходах нашли помет. Николаев утверждает, что в мусоре были уличная пыль и обертки от конфет. "Экологическая экспертиза не признала это опасным, но прокуратура города настояла. Сейчас дело находится в суде", - заключил спикер.

Помимо проблемы частных проверок, Николаев рассказал о том, что рынки должны согласовывать торговые места. Он добавил, что в последний раз согласование заняло четыре месяца, а в случае нарушений рынок должен заплатить 100 тысяч рублей штрафа. "Нас заставляют раскрашивать разные места в цвета - помидоры, шоколад и зефир. Не схема - в просто какая-то живопись", - добавил директор.

#Новости#Экономика
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