Северный рынок в Ростове судится из-за уличной пыли

Николаев сообщил, что за последний год рынок прошел 15 проверок. Приведу пример одной из них. Прокуратура Ворошиловского района привлекает Минприроды, и последнее признает отходы опасными", - сообщил директор. По его словам, причиной этому послужило то, что в отходах нашли помет. Николаев утверждает, что в мусоре были уличная пыль и обертки от конфет. "Экологическая экспертиза не признала это опасным, но прокуратура города настояла. Сейчас дело находится в суде", - заключил спикер.