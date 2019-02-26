Три уникальных балета покажет музтеатр Ростова в рамках юбилейного фестиваля

В рамках фестиваля, который пройдет в честь юбилея музтеатра, зрители увидят сразу три уникальных балетных постановки.
Так, 16 марта театр покажет балет "Жизель", с которого начиналось становление балетного коллектива Ростова и который стал первым в новейшей истории театра.
На единственный в РФ балет по мотивам повести Чехова "Драма на охоте" зрителей ждут 20 марта. Балет создали специально для ростовской сцены.
А 29 и 30 марта театр покажет первый на Юге РФ балет в 3D декорациях "Белоснежка и семь гномов" в постановке венгерского хореографа Дьюлы Харангозо.
Сам фестиваль "20 лет на Большой Садовой" стартует 15 марта.