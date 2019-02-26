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Три уникальных балета покажет музтеатр Ростова в рамках юбилейного фестиваля

26 февраля 2019, 11:03
Фото: rostovopera.ru
Музыкальный театр Ростова-на-Дону представит сразу три балета в рамках фестиваля "20 лет на Большой Садовой", сообщил пресс-центр учреждения.

В рамках фестиваля, который пройдет в честь юбилея музтеатра, зрители увидят сразу три уникальных балетных постановки.

Так, 16 марта театр покажет балет "Жизель", с которого начиналось становление балетного коллектива Ростова и который стал первым в новейшей истории театра.

На единственный в РФ балет по мотивам повести Чехова "Драма на охоте" зрителей ждут 20 марта. Балет создали специально для ростовской сцены.

А 29 и 30 марта театр покажет первый на Юге РФ балет в 3D декорациях "Белоснежка и семь гномов" в постановке венгерского хореографа Дьюлы Харангозо.

"Драма на охоте""Драма на охоте"
"Жизель""Жизель"
"Белоснежка и семь гномов""Белоснежка и семь гномов"
"Драма на охоте"
Фото: rostovopera.ru

Сам фестиваль "20 лет на Большой Садовой" стартует 15 марта.

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#Новости#Культура
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