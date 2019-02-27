Ростовчанка Лопырева ответила на обвинения в том, что она бросила ребенка

Многим подписчикам не понравилось, что Лопырева выглядит спустя три недели после родов настолько хорошо, что может появится на пляже в купальнике и коротких шортах. Некоторые комментаторы обвинили звезду в том, что она променяла время, которое могла посвятить своему грудному ребенку на посещение пляжа в компании с подругой.
"А как же ребенок? Без мамы? Душа не болит? Не понимаю", - оставила комментарий одна из подписчиц модели. На что Лопырева ответила: "Почему у меня душа должна болеть, если мой ребёнок в паре метров от меня?".
Кроме того, блондинка напомнила хейтерам, что Instagram - это не ежечасный отчет реальной жизни, а красочные картинки и информационная платформа. "И, конечно, наличие ребенка - это не повод постить его в Instagram, чтобы такие злыдни, как вы на него не смотрели", - написала Виктория.