Ростовчанка Лопырева ответила на обвинения в том, что она бросила ребенка

Кроме того, блондинка напомнила хейтерам, что Instagram - это не ежечасный отчет реальной жизни, а красочные картинки и информационная платформа. "И, конечно, наличие ребенка - это не повод постить его в Instagram, чтобы такие злыдни, как вы на него не смотрели", - написала Виктория.