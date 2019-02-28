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Мост с разводным пролетом через Северный Донец закончат строить к декабрю

28 февраля 2019, 09:28
Фото: vk.com/pravitelstvo61
К декабрю 2019 года закончат строительство моста с разводным пролетом через реку Северный Донец в Ростовской области, сообщило облправительство.

В настоящее время на начатом в октябре 2018 года объекте выполнили более 30% работ. Уже снесли старый мост, закрытый еще 10 лет назад, подготовили подъезды и площадки для размещения бетонного узла и инертных материалов.

Сейчас устанавливают береговые и промежуточные опоры, в марте перекроют пять пролетов. Летом строители установят промежуточные опоры, сделают тротуары и смонтируют механизм разводного пролета.

Мост связывает Каменский район и микрорайон Заводской города Каменска-Шахтинского, с закрытием старого жители переплавлялись через реку по наплавному понтонному мосту и мосту федеральной трассы М-4 "Дон", что на 15 километров дальше.

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