Мост с разводным пролетом через Северный Донец закончат строить к декабрю

В настоящее время на начатом в октябре 2018 года объекте выполнили более 30% работ. Уже снесли старый мост, закрытый еще 10 лет назад, подготовили подъезды и площадки для размещения бетонного узла и инертных материалов.
Сейчас устанавливают береговые и промежуточные опоры, в марте перекроют пять пролетов. Летом строители установят промежуточные опоры, сделают тротуары и смонтируют механизм разводного пролета.
Мост связывает Каменский район и микрорайон Заводской города Каменска-Шахтинского, с закрытием старого жители переплавлялись через реку по наплавному понтонному мосту и мосту федеральной трассы М-4 "Дон", что на 15 километров дальше.