США поддержали удар Индии по лагерю боевиков в Кашмире

Отмечается, что 26 февраля Индия нанесла удар по лагерю указанной группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Вместе с тем, в среду пакистанские ВВС ответили ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. 27 февраля пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии, арестовав одного из индийских пилотов. После этого воздушное пространство Пакистана было закрыто.