США поддержали удар Индии по лагерю боевиков в Кашмире

Газета «Известия» пишет, что очередное проявление напряженности между двумя странами зафиксировано после нападения четырнадцатого февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных. В результате погибли сорок пять человек. Ответственность за нападение перешла на террористов группировки «Джаиш Мухаммад».
Отмечается, что 26 февраля Индия нанесла удар по лагерю указанной группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Вместе с тем, в среду пакистанские ВВС ответили ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. 27 февраля пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии, арестовав одного из индийских пилотов. После этого воздушное пространство Пакистана было закрыто.