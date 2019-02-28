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США поддержали удар Индии по лагерю боевиков в Кашмире

28 февраля 2019, 10:56
Фото: pxhere.com
Госсекретарь Майк Помпео заявил о том, что Соединенные Штаты поддерживают решение Нью-Дели принять меры против лагеря боевиков группировки «Джаиш Мухаммад» в Кашмире. Это заявление было сделано после телефонных переговоров с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджитом Довалом.

Газета «Известия» пишет, что очередное проявление напряженности между двумя странами зафиксировано после нападения четырнадцатого февраля в Джамму и Кашмире на колонну индийских военных. В результате погибли сорок пять человек. Ответственность за нападение перешла на террористов группировки «Джаиш Мухаммад».

Отмечается, что 26 февраля Индия нанесла удар по лагерю указанной группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Вместе с тем, в среду пакистанские ВВС ответили ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. 27 февраля пакистанские военные сбили два самолета ВВС Индии, арестовав одного из индийских пилотов. После этого воздушное пространство Пакистана было закрыто.

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