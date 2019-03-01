Россияне заявили, что разочаровались в профсоюзах

В остальных случаях сотрудники пытаются найти иные способы, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. Эта информация стала известна во время изучения общественного мнения.
"При конфликтах в 7% сотрудники уходят на другую работу. Жаловаться вышестоящему начальству предпочитают 6% опрошенных", - пишет издание.
Около 2% работников пытаются найти поддержку в профсоюзе, еще столько же граждан начинают меньше работать. Некоторые приняли силу, чтобы отстоять свои права или использовали связи.
Свыше 55% опрошенных заявили об отсутствии случаев нарушения трудовых прав. Оказалось, что 82% респондентов не верят в значительную роль профсоюзов.
Более 70% опрошенных считают, что нужна систематическая защита прав трудящихся.