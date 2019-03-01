rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Россияне заявили, что разочаровались в профсоюзах

1 марта 2019, 13:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi / RostovGazeta
При участии профсоюзов конфликты между работодателем и сотрудником решаются только в 2% случаев, сообщает издание "Новые известия".

В остальных случаях сотрудники пытаются найти иные способы, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию. Эта информация стала известна во время изучения общественного мнения.

"При конфликтах в 7% сотрудники уходят на другую работу. Жаловаться вышестоящему начальству предпочитают 6% опрошенных", - пишет издание.

Около 2% работников пытаются найти поддержку в профсоюзе, еще столько же граждан начинают меньше работать. Некоторые приняли силу, чтобы отстоять свои права или использовали связи.

Свыше 55% опрошенных заявили об отсутствии случаев нарушения трудовых прав. Оказалось, что 82% респондентов не верят в значительную роль профсоюзов.

Более 70% опрошенных считают, что нужна систематическая защита прав трудящихся.

Материалы по теме
Рабочую группу по вопросам преобразования муниципалитетов создали на ДонуПримите участие в опросе о качестве топлива на АЗС Ростовской областиВ России обсуждается вопрос введения нового показателя качества жизни
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28