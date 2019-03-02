Упавшее из-за непогоды дерево повредило жилой дом в Ялте

Сообщение на пульт спасателей поступило в 18.55 мск пятницы, на место незамедлительно выехали 4 человека и 1 единица спецтехники.
Большое дерево, упавшее на 2-этажный жилой дом по улице Пальмиро Тальятти, создало угрозу нарушения подачи электричества и газа. Спасатели провели первостепенные мероприятия и срезали ветви дерева, после чего из-за наступившей темноты работы приостановили.
Отмечается, что мероприятия по ликвидации последствий от упавшего дерева продолжат в субботу, кроме того, для помощи на месте происшествия необходима тяжелая инженерная техника.