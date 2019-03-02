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Упавшее из-за непогоды дерево повредило жилой дом в Ялте

2 марта 2019, 12:02
Фото: МЧС Республики Крым
В Ялте рухнувшее из-за сильного ветра дерево создало угрозу повреждения коммуникаций в жилом доме, сообщило МЧС по Республике Крым.

Сообщение на пульт спасателей поступило в 18.55 мск пятницы, на место незамедлительно выехали 4 человека и 1 единица спецтехники.

Большое дерево, упавшее на 2-этажный жилой дом по улице Пальмиро Тальятти, создало угрозу нарушения подачи электричества и газа. Спасатели провели первостепенные мероприятия и срезали ветви дерева, после чего из-за наступившей темноты работы приостановили.

Отмечается, что мероприятия по ликвидации последствий от упавшего дерева продолжат в субботу, кроме того, для помощи на месте происшествия необходима тяжелая инженерная техника.

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