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В 2020 г завершится ремонт корпуса горбольницы №1 Новочеркасска

2 марта 2019, 09:12
Фото: pixabay.com
В Новочеркасске Ростовской области в 2020 году завершится капремонт корпуса городской больницы №1, сообщает правительство региона.

Больница находится на улице Мацоты, ее ремонта местные жители ждали уже давно. Деньги на работы были выделены два года назад, но местные власти отказались восстанавливать отделение.

Тогда глава региона Василий Голубев назвал это решение "странным" и "антинародным". Реконструкцию возобновили в 2018 году.

Отмечается, что на обновление гинекологического отделения перечислили 283 миллиона рублей. Рабочие поменяли окна, привели в порядок кровлю, обновили теплоснабжение.

Кроме того, будет выполнено благоустройство территории. Все работы планируется завершить летом 2020 года.

Рядом на территории учреждения построят здание детской модульной поликлиники, ее площадь составит 400 квадратных метров. На работу потратят 40 миллионов рублей, они завершатся до конца года.

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