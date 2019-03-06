В Ростове пройдут более 200 мероприятий в честь Года театра

В рамках проведения Года театра особое внимание уделят Ростовскому-на-Дону академическому молодежному театру, который в сентябре 2019 года откроет 90-й театральный сезон, в октябре театральный фестиваль "Минифест" отметит свое 30-летие, а в декабре - 120 лет со дня открытия здания театра. Театр представит новые постановки, среди которых "Безымянная звезда", московского режиссера Александра Огарева и "Дон Жуан".