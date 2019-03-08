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Астраханский мошенник обещал знакомым решить проблемы с законом за 11 млн руб

8 марта 2019, 15:43
Фото: pixabay.com
Житель Астрахани был признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество в особо крупном размере, говорится в сообщении регионального Следкома.

Следствие установило, что ранее в отношении двух жителей Астрахани было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, связанного с незаконным завладением права собственности на земельный участок на территории областной столицы. Узнав об этом, 37-летний злоумышленник предложил фигурантам решить их проблемы с законом за 200 тысяч долларов США, что эквивалентно 11,4 миллиона рублей, при этом не имея реальной возможности выполнить обещанное.

Утром 1 апреля 2018 года при передаче денежных средств мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Астраханской области.

Также в ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в 2017 году мужчина совершил аналогичное преступление. Зная о том, что в отношении его знакомого возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он предложил его жене решить вопрос об изменении меры пресечения на более мягкую. За свои услуги он потребовал 1,5 миллиона рублей.

Суд приговорил астраханца к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

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