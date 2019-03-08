Астраханский мошенник обещал знакомым решить проблемы с законом за 11 млн руб

Следствие установило, что ранее в отношении двух жителей Астрахани было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, связанного с незаконным завладением права собственности на земельный участок на территории областной столицы. Узнав об этом, 37-летний злоумышленник предложил фигурантам решить их проблемы с законом за 200 тысяч долларов США, что эквивалентно 11,4 миллиона рублей, при этом не имея реальной возможности выполнить обещанное.
Утром 1 апреля 2018 года при передаче денежных средств мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Астраханской области.
Также в ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в 2017 году мужчина совершил аналогичное преступление. Зная о том, что в отношении его знакомого возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он предложил его жене решить вопрос об изменении меры пресечения на более мягкую. За свои услуги он потребовал 1,5 миллиона рублей.
Суд приговорил астраханца к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.