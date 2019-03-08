Астраханский мошенник обещал знакомым решить проблемы с законом за 11 млн руб

Также в ходе расследования сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в 2017 году мужчина совершил аналогичное преступление. Зная о том, что в отношении его знакомого возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он предложил его жене решить вопрос об изменении меры пресечения на более мягкую. За свои услуги он потребовал 1,5 миллиона рублей.