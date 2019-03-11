Кувейтский узник: Лазарева осталась в тюрьме до решения апелляционного суда

Как сообщают «Новые известия», последнее слушание сильно отличалось от предыдущих заседаний, которые прошли с огромным количеством нарушений, что не раз отмечали как правозащитники из-за рубежа, так и адвокаты Лазаревой. В этот раз Лазарева, в отличие от других обвиняемых, была размещена не в клетке, а в зале и без наручников. Также ей предоставили переводчика с арабского на английский, но оплачивать его услуги пришлось ее же компании. Кроме этого, допрос свидетелей не был ограничен только вопросами от обвинения, провели кросс-опрос.
На заседании присутствовал российский консул Евгений Аржанцев. Еще 6 марта глава МИД России Сергей Лавров обсуждал судьбу Марии на встрече с лидером Кувейта. Также дело Лазаревой превратилось в объект пристального внимания не только МИДа РФ, но и президента России Владимира Путина. Как отметил пресс-секретарь российского главы, в Кремле внимательно отслеживают ситуацию с развитием этого дела.
Но положительные перемены пока не повлияли на положение россиянки, которая все еще содержится в тюрьме Кувейта в некомфортных условиях. По словам наблюдателей процесса, слушание продолжалось очень долго, четыре часа, и все ответы свидетелей трактовались судом в пользу обвинения. Защитники так и не получили права задать свои вопросы, вскрывающие подделку документов обвинения. А один из главных свидетелей давал ответы под диктовку судьи. Итоги последнего слушания не удивительны, так как еще до заседания судья Анвар Аланзи (Anwar Alanzi) заявил правозащитникам, что сегодня он не выпустит Лазареву из тюрьмы.
Представителей общественности результаты заседания не устроили. Так, заместитель генерального секретаря кувейтского общества по правам человека Атьяб Алшати (Atyab Alshatti) призвал отпустить Лазареву из-под стражи и снять все ложные обвинения. Также Марию поддержали правозащитники из США в лице сына 41-го президента Америки Нила Буша. Ведь сын Марии является американским гражданином.
Эта история уже распространилась в СМИ и вызвала резонанс. Издание The Daily Caller разместило колонку юриста и бывшего заместителя помощника генерального прокурора министерства юстиции США, а также главного юрисконсульта специального Комитета Сената по разведке Виктории Тоэнсинг. Она обратилась с прямым призывом о введении по отношению к Кувейту санкций, взывая к «закону Магнитского». Издание Newsmax поставило дело Лазаревой в один ряд с широко известным убийством журналиста в саудовском посольстве в Турции и потребовало от американского лидера Дональда Трампа усиления его правозащитной деятельности.
Но в случае успеха со стороны США для нашей страны такое положение может стоить потери репутации, так как Москве не удалось прийти к соглашению с лидером Кувейта. Но, согласно предположениям экспертов, дело Лазаревой может стать новой платформой для объединения России, США и государств Европы для взаимодействия со странами Персидского залива.