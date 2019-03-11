Кувейтский узник: Лазарева осталась в тюрьме до решения апелляционного суда

Как сообщают «Новые известия», последнее слушание сильно отличалось от предыдущих заседаний, которые прошли с огромным количеством нарушений, что не раз отмечали как правозащитники из-за рубежа, так и адвокаты Лазаревой. В этот раз Лазарева, в отличие от других обвиняемых, была размещена не в клетке, а в зале и без наручников. Также ей предоставили переводчика с арабского на английский, но оплачивать его услуги пришлось ее же компании. Кроме этого, допрос свидетелей не был ограничен только вопросами от обвинения, провели кросс-опрос.