Оправданного бандита из Ингушетии приговорили к 18 годам тюрьмы в Ростове

Вместе с членами банды он поджег кафе с целью пресечения распространения спиртных напитков. С 2012 по 2013 год осужденный в составе банды вел подготовку к посягательству на жизнь судей Верховных судов Республик Северная Осетия-Алания и Ингушетия и на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Его задержали в феврале 2013 года.