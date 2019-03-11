Оправданного бандита из Ингушетии приговорили к 18 годам тюрьмы в Ростове

Осужденный вступил в преступные организации Ингушетии "Вилайят Галгайче" и "Магас" (запрещены в РФ) в 2008 году. Хашагульгов носил при себе огнестрельное оружие, оснащенное прибором для бесшумной и беспламенной стрельбы, а также хранил дома самодельное взрывное устройство.
Вместе с членами банды он поджег кафе с целью пресечения распространения спиртных напитков. С 2012 по 2013 год осужденный в составе банды вел подготовку к посягательству на жизнь судей Верховных судов Республик Северная Осетия-Алания и Ингушетия и на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Его задержали в феврале 2013 года.
Кроме того, Хашагульгов в 2009-2010 годах похитил бюджетные деньги, которые были выделены организациям для строительства жилых домов в Ингушетии. В 2015 году Северо-Кавказским окружным военным судом Хашагульгов был оправдан.
"Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на два года", - отметили в суде.