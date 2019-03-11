С "Интеко" взыскали 13 млн руб за срыв сроков сдачи апартаментов

В 2015 году между компанией и местным жителем был заключен договор участия в долевом строительстве. Последний приобрел апартаменты площадью более 116 квадратных метров и машиноместо.
Отмечается, что покупатель заплатил более 50 миллионов рублей. Застройщик должен был передать недвижимость до 24 февраля 2018 года, однако этого не сделал.
Тогда покупатель направил в адрес компании претензию, которая осталась без ответа. В феврале 2019 года мужчина заключил с предпринимательницей договор об уступке права требования. Она и стала истцом этого дела.
Суд постановил взыскать в пользу бизнесвумен неустойку на сумму 8,3 миллиона рублей, штраф в размере 4,1 миллиона рублей. Кроме того, другие штрафы и неустойки составили еще более 1 миллиона рублей.
Согласно открытым данным, Группа "Интеко" также застраивает микрорайон Левенцовский в Ростове-на-Дону. По данным Единого реестра застройщиков, она сдает дома с задержкой сроков ввода до 1,5 года.