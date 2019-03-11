Центры по переоборудованию машин на газомоторное топливо построят на Дону

"Мы ознакомились с опытом внедрения газомоторного топлива в Италии, у них в стране более 1,3 тысячи газовых заправок. Но для того, чтобы они функционировали, необходим транспорт, то есть создание автомобилей на газомоторном топливе, поэтому необходимо большое количество предприятий, например, по переоборудованию на газомоторное топливо уже действующего транспорта", - сообщил Голубев.