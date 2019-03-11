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Центры по переоборудованию машин на газомоторное топливо построят на Дону

11 марта 2019, 18:48
Фото: www.donland.ru
В Ростовской области планируется построить центры переоборудования автомобилей на газомоторное топливо, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире одного из местных телеканалов.

Напомним, что в Ростовской области к 2020 году планируется построить 40 газовых заправочных комплексов.

"Мы ознакомились с опытом внедрения газомоторного топлива в Италии, у них в стране более 1,3 тысячи газовых заправок. Но для того, чтобы они функционировали, необходим транспорт, то есть создание автомобилей на газомоторном топливе, поэтому необходимо большое количество предприятий, например, по переоборудованию на газомоторное топливо уже действующего транспорта", - сообщил Голубев.

По его словам, так как Ростовская область стала пилотным регионом по реализации этого проекта, то может рассчитывать на дополнительное привлечение финансовых средств.

"Есть дорожная карта, которую сформировали и нужно начинать движение по этому направлению. Уже появились договоренности о размещении на территории региона специальных центров, которые будут заниматься переоборудованием авто, но также важно, чтобы на заводах уже производили автомобили, работающие на газомоторном топливе", - подчеркнул Голубев.

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