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Перебросчиков с крупной партией наркотиков задержали возле колонии в Ростове

12 марта 2019, 09:37
Фото: 61.фсин.рф
Возле исправительной колонии №2 в Ростове-на-Дону при попытке переброса запрещенных предметов задержали двух молодых парней, сообщило региональное ГУФСИН.

Задержанными оказались местный житель 2000 года рождения и житель Волгодонска 1991 года рождения.

При досмотре у мужчин изъяли более одной тысячи капсул психотропного вещества, большое количество растительного вещества зеленого цвета, гранулированное вещество темного цвета, пластичное вещество темно-коричневого цвета и 10 бутылок с прозрачной жидкостью.

Кроме того, задержанные намеревались перекинуть на территории колонии четыре колоды игральных карт, четыре мобильных телефона, два зарядных устройства к ним и две пары наушников.

Отмечается, что и задержанных, и обнаруженные при них предметы, вещества передали сотрудникам МВД.

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#Новости#Происшествия
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