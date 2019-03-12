Перебросчиков с крупной партией наркотиков задержали возле колонии в Ростове

Задержанными оказались местный житель 2000 года рождения и житель Волгодонска 1991 года рождения.
При досмотре у мужчин изъяли более одной тысячи капсул психотропного вещества, большое количество растительного вещества зеленого цвета, гранулированное вещество темного цвета, пластичное вещество темно-коричневого цвета и 10 бутылок с прозрачной жидкостью.
Кроме того, задержанные намеревались перекинуть на территории колонии четыре колоды игральных карт, четыре мобильных телефона, два зарядных устройства к ним и две пары наушников.
Отмечается, что и задержанных, и обнаруженные при них предметы, вещества передали сотрудникам МВД.