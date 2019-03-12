Посвященная 100-летию Верхне-Донского восстания выставка открылась в Ростове

Верхне-Донское восстание казаков против власти большевиков началось 11 марта 1919 года в тылу войск Южного фронта и охватило значительную территорию. Поводом к восстанию послужили многочисленные расстрелы казаков и другого населения, а также грабеж со стороны красноармейцев. Одним из лозунгов восставших был "Советы без коммунистов".