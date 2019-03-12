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Посвященная 100-летию Верхне-Донского восстания выставка открылась в Ростове

12 марта 2019, 07:30
Фото: zsro.ru
В Ростове-на-Дону 11 марта начала работать выставка, посвященная вековому юбилею Верхне-Донского восстания, сообщило региональное Законодательное собрание.

Торжественное открытие выставки "Не осудите, братья, брата…" прошло в "Шолохов-центре", главной целью авторов экспозиции было не только рассказать о трагических событиях, но и призвать посетителей задуматься и извлечь уроки из прошлого родной земли.

Верхне-Донское восстание казаков против власти большевиков началось 11 марта 1919 года в тылу войск Южного фронта и охватило значительную территорию. Поводом к восстанию послужили многочисленные расстрелы казаков и другого населения, а также грабеж со стороны красноармейцев. Одним из лозунгов восставших был "Советы без коммунистов".

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