На проект "Ипотека" в Ростовской области потратят 5 млрд рублей

Количество предоставленных ипотечных кредитов к концу 2024 года должно увеличиться с 31,5 до 46,5 тысяч. В текущем году на оказание государственной поддержки более тысячи семей в областном бюджете предусмотрено финансирование в размере 835 миллионов рублей. Поддержку окажут бюджетникам, молодым и многодетным семьям.