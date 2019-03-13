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На проект "Ипотека" в Ростовской области потратят 5 млрд рублей

13 марта 2019, 12:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Ростовской области на реализацию регионального проекта "Ипотека" будет потрачено более пяти миллиардов рублей за шесть лет, заявил на круглом столе по реализации регпроектов министр строительства области Сергей Куц.

Всего в регионе за предстоящие шесть лет будет построено более 18 миллионов квадратных метров жилья. В области уже определили 10 земельных участков площадью 445 гектаров.

"В регионе общий объем финансирования на ближайшие шесть лет реализации проекта "Ипотека" составит более пяти миллиардов рублей", - отметил Куц.

Количество предоставленных ипотечных кредитов к концу 2024 года должно увеличиться с 31,5 до 46,5 тысяч. В текущем году на оказание государственной поддержки более тысячи семей в областном бюджете предусмотрено финансирование в размере 835 миллионов рублей. Поддержку окажут бюджетникам, молодым и многодетным семьям.

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#Новости#Эксклюзив#Экономика
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