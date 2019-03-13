На проект "Ипотека" в Ростовской области потратят 5 млрд рублей

Всего в регионе за предстоящие шесть лет будет построено более 18 миллионов квадратных метров жилья. В области уже определили 10 земельных участков площадью 445 гектаров.
"В регионе общий объем финансирования на ближайшие шесть лет реализации проекта "Ипотека" составит более пяти миллиардов рублей", - отметил Куц.
Количество предоставленных ипотечных кредитов к концу 2024 года должно увеличиться с 31,5 до 46,5 тысяч. В текущем году на оказание государственной поддержки более тысячи семей в областном бюджете предусмотрено финансирование в размере 835 миллионов рублей. Поддержку окажут бюджетникам, молодым и многодетным семьям.