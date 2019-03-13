Пломбирование и реставрация зубов – в чем разница?

Некоторым пациентам непонятно, чем же она отличается от пломбирования.
Корреспондент RotovGazeta разбирался с часто задаваемыми вопросами.
Что такое пломбирование?
Это одна из самых популярных лечебных техник в стоматологии. В течение получаса-часа врач приклеивает к поврежденному зубу один слой материала.
Зуб должен быть поражен не более чем на одну треть. Если же он разрушен больше или находится на открытой части, виден, когда человек разговаривает или улыбается, тогда рекомендуется реставрация.
Реставрация, когда же она рекомендована?
В отличие от пломбирования реставрация направлена не только на лечение зуба, но и его эстетику. Она требует больше времени, а иногда и нескольких визитов к доктору.
Подбирая материалы и покрывая зуб слой за слоем, стоматолог учитывает форму и цвет зуба, особенности его поверхности, со всеми бороздками и выступами, рельеф жевательной поверхности.
Реставрация делается в полости рта, либо врач сначала создает заготовку и крепит ее к зубу, поэтому и требуется второй поход в клинику.
Как долго держится реставрация?
Если работа выполнена врачом, имеющим специальную квалификацию, в клинике на современном оборудовании, то реставрация может держаться до 15-20 лет.
Продолжительность зависит также от особенностей здоровья человека, ухода за зубами, профилактического посещения клиники.
Рекомендуется обращаться к врачу раз в полгода, чтобы он осмотрел ротовую полость, при необходимости отполировал и откорректировал зубы, а также проверил реставрацию на герметичность.
Возможна ли реставрация при повышенной чувствительности зубов?
Если существует такая проблема, то сначала доктор будет решать ее, выяснит причину, назначит лечение, лекарства, и только потом настанет очередь реставрации.
Статья подготовлена при участии врачей стоматологической клиники Worlddent.