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В Ростове водитель-живодер раздавил дворовую собаку

13 марта 2019, 07:22
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону водитель-живодер "специально раздавил" сидящую на краю дороги собаку, об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Как пишет подписчица, "собака Лиза жила во дворе на Крепостном лет семь, была добродушной, соседи ее кормили и лечили за свой счет". У Лизы была повреждена нога, и она не могла бегать.

Как пишут в социальных сетях, водитель автомобиля переехал на машине собаку и протащил ее за собой на глазах очевидцев. При этом он не вышел из машины, несмотря на возмущение очевидцев.

Как пишет автор поста, не заметить собаку с такого близкого расстояния было невозможно. Жители дома вызвали полицию и оформили происшествие.

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#Новости#Происшествия
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