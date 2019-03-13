В Ростове водитель-живодер раздавил дворовую собаку

Как пишет подписчица, "собака Лиза жила во дворе на Крепостном лет семь, была добродушной, соседи ее кормили и лечили за свой счет". У Лизы была повреждена нога, и она не могла бегать.
Как пишут в социальных сетях, водитель автомобиля переехал на машине собаку и протащил ее за собой на глазах очевидцев. При этом он не вышел из машины, несмотря на возмущение очевидцев.
Как пишет автор поста, не заметить собаку с такого близкого расстояния было невозможно. Жители дома вызвали полицию и оформили происшествие.