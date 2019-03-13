В Ростовской области 45% учителей получают меньше 15 тыс руб в месяц

Так, зарплату свыше 50 тысяч рублей в области получают всего 4,8% работников сферы образования. Зарплату выше средней по региону получают 27,7% работников образования, и 45,7% зарабатывают меньше 15 тысяч рублей в месяц.
В 2018 году в России в сфере образования средняя зарплата (за вычетом НДФЛ) составляла 30 тысяч рублей. Лидером по доле высоких зарплат, ожидаемо, стала Москва, где 59,5% работников образования получают более 50 тысяч рублей в месяц. Помимо столицы в число лидеров также вошли северные и дальневосточные регионы, а также Санкт-Петербург.
"В Чукотском автономном округе, который занял вторую строчку, 50% работников сферы образования получают на руки более 50 тысяч рублей. Третью строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где 45% работников зарабатывают более 50 тысяч рублей в месяц. Еще в семи регионах данная доля находится в диапазоне от 30,1% до 38,7%: Магаданская область, Камчатский край, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, а замыкает десятку Республика Саха (Якутия) с результатом 30,1%", - сказано в сообщении.