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В России ужесточат наказание для лидеров ОПГ

14 марта 2019, 12:19
Фото: pxhere.com
Депутаты Госдумы на заседании в четверг, четырнадцатого марта, приняли в третьем чтении закон, согласно которому ответственность за создание организованных преступных группировок (ОПГ) будет ужесточена. Соответствующий документ был внесен в парламент президентом России Владимиром Путиным.

Газета «Известия» пишет, что со слов спикера Госдумы Вячеслава Володина, новый законопроект позволит привлекать к ответственности главарей преступного мира. Кроме того, Володин подчеркнул, что лидеры ОПГ, как правило, действуют через подставных лиц. Он также отметил, что президентом было предложено законодательно регламентировать механизм привлечения к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии.

Отмечается, что, в соответствии с законопроектом, за создание или руководство преступным сообществом предусматривается лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей, а за участие в собраниях организаторов — на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей. Также отдельно будет наказываться «занятие высшего положения в преступной иерархии» — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей.

#Новости#Общество
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