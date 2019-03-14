В России ужесточат наказание для лидеров ОПГ

Газета «Известия» пишет, что со слов спикера Госдумы Вячеслава Володина, новый законопроект позволит привлекать к ответственности главарей преступного мира. Кроме того, Володин подчеркнул, что лидеры ОПГ, как правило, действуют через подставных лиц. Он также отметил, что президентом было предложено законодательно регламентировать механизм привлечения к уголовной ответственности за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии.
Отмечается, что, в соответствии с законопроектом, за создание или руководство преступным сообществом предусматривается лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн рублей, а за участие в собраниях организаторов — на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн рублей. Также отдельно будет наказываться «занятие высшего положения в преступной иерархии» — лишение свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом до 5 млн рублей.