В Ростовской области до 2025 года построят 150 школ

За три года в регионе построят 45 дошкольных образовательных учреждений. "До конца 2025 года планируется построить 150 школ. На 25 школ в этом году уже имеется проектная документация. На 2019-2021 годы включены расходы по строительству 14 школ в сумме пяти миллиардов рублей, в том числе за счёт федерального бюджета 1471 миллион рублей", - добавил Куц.