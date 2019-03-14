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В Ростовской области до 2025 года построят 150 школ

14 марта 2019, 14:35
Фото: libreshot.com
В Ростовской области до конца 2025 года планируется построить 150 общеобразовательных учреждений, заявил на круглом столе по реализации регпроектов министр строительства области Сергей Куц.

За три года в регионе построят 45 дошкольных образовательных учреждений. "До конца 2025 года планируется построить 150 школ. На 25 школ в этом году уже имеется проектная документация. На 2019-2021 годы включены расходы по строительству 14 школ в сумме пяти миллиардов рублей, в том числе за счёт федерального бюджета 1471 миллион рублей", - добавил Куц.

На стройку еще 11 школ в областном бюджете на трехлетний период необходимо предусмотреть 4,3 миллиарда рублей. В этом году завершат проектирование еще девяти школ, на это потратили 108 миллионов рублей. В ближайшие три года подготовят документы на 116 школ.

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