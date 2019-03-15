Санкт-Петербургский горный университет наградили золотой медалью

Выставка проходила в Петербурге, она завершила свою работу 14 марта. Экспозиция – одна из старейших в стране, она действует с 1996 года под слоганом «от инновации к реализации». Главная цель – содействовать эффективному взаимодействию научного сообщества и потенциальных инвесторов, пишет forpost-sz.ru.
В этом году экспозицию посвятили промышленной робототехнике, наноматериалам, цифровому производству, системам безопасности и рациональному природопользованию. Эксперты Межотраслевого союза высокотехнологичного экспорта и импортозамещения назвали победителя в каждом из 17 направлений.
Горный университет представил на выставке семь проектов, пять из которых стали лауреатами конкурса инноваций. Наибольший интерес у жюри вызвала разработка «Комбинированные технологии переработки отходов кремниевого производства с получением продукции с высокой добавленной стоимостью».
Декан факультета переработки минерального сырья Владимир Бажин объяснил, что ее внедрение на предприятии позволит организовать перспективные технологии замкнутого цикла. Промышленным отходам найдут рациональное применение. Например, их можно будет использовать в качестве отвердителей в огнеупорных материалах, в тампонажных растворах при бурении скважин, при производстве технического стекла и в других важнейших отраслях промышленности.
Четыре других инновации, которые также стали лауреатами выставки, посвящены повышению рентабельности процесса обогащения руд, совершенствованию технологии обработки и построения цифровых моделей рельефа, получению индивидуальных соединений редкоземельных металлов из апатита и переработке тяжелой нефти.