Санкт-Петербургский горный университет наградили золотой медалью

Декан факультета переработки минерального сырья Владимир Бажин объяснил, что ее внедрение на предприятии позволит организовать перспективные технологии замкнутого цикла. Промышленным отходам найдут рациональное применение. Например, их можно будет использовать в качестве отвердителей в огнеупорных материалах, в тампонажных растворах при бурении скважин, при производстве технического стекла и в других важнейших отраслях промышленности.