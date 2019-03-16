Местное вино трудно купить в Ростовской области из-за проблем со сбытом

"Мы никак не можем сравниться с Краснодарским краем, Дагестаном, Крымом. Там все виноградники крытые, у нас укрывные. Качество нашего винограда, пусть на меня не обидятся соседи, выше. Больше сахара, меньше кислотность и так далее. Но соответственно, мы больше затрачиваем на виноградниках труда, себестоимость выше", - считает заместитель председателя Заксобрания Ростовской области Вячеслав Василенко. Василенко отметил, что более высокая цена влияет на сбыт вина, и с этим у виноделов региона есть трудности.Местные производители не могут представить свой товар в крупных сетях.