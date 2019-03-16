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Местное вино трудно купить в Ростовской области из-за проблем со сбытом

16 марта 2019, 08:18
Фото: pixabay.com
Виноделы Ростовской области не сбывают свой товар в крупных сетях, потому что не могут достучаться до его менеджмента, рассказал на круглом столе "О развитии виноградарства и виноделия в Ростовской области" гендиректор донского винодельческого хозяйства "Эльбузд" Владимир Гончаров.

"Мы никак не можем сравниться с Краснодарским краем, Дагестаном, Крымом. Там все виноградники крытые, у нас укрывные. Качество нашего винограда, пусть на меня не обидятся соседи, выше. Больше сахара, меньше кислотность и так далее. Но соответственно, мы больше затрачиваем на виноградниках труда, себестоимость выше", - считает заместитель председателя Заксобрания Ростовской области Вячеслав Василенко. Василенко отметил, что более высокая цена влияет на сбыт вина, и с этим у виноделов региона есть трудности.Местные производители не могут представить свой товар в крупных сетях.

"Проблема вот в чем. Как правило, в регионах отсутствует тот менеджмент, который может принимать решения. Предложения, которые мы отправляем, остаются где-то на среднем уровне и никуда не доходят. Выйти на их уровень можно только через руководство региона", - сообщил Гончаров.

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