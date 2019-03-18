Архитектора Ростовской области перевели под домашний арест

По данным следствия, в 2010 году Полянский незаконно выдал организации разрешение на строительство многоквартирного дома. Впоследствии дом признали не соответствующим нормам. Всего было похищено около 35 миллионов рублей. Кроме того, подозреваемый незаконно выдал разрешение на строительство здания многофункционального назначения в пределах береговой полосы реки Дон. Полянского арестовали до 10 апреля, облсуд ранее оставил апелляцию по изменению меры пресечения без изменения.