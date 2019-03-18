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Архитектора Ростовской области перевели под домашний арест

18 марта 2019, 12:46
Фото: suvorovski.ru
Архитектора Ростовской области Алексея Полянского после очередной апелляции в районном суде перевели под домашний арест, сообщила RostovGazeta его адвокат Фатима Какалия.

По данным следствия, в 2010 году Полянский незаконно выдал организации разрешение на строительство многоквартирного дома. Впоследствии дом признали не соответствующим нормам. Всего было похищено около 35 миллионов рублей. Кроме того, подозреваемый незаконно выдал разрешение на строительство здания многофункционального назначения в пределах береговой полосы реки Дон. Полянского арестовали до 10 апреля, облсуд ранее оставил апелляцию по изменению меры пресечения без изменения.

"В понедельник в районном суде Алексею Полянскому изменили меру пресечения на домашний арест. Сейчас он уже находится дома", - отметила Какалия.

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