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Два жителя Ростовской области победили в конкурсе "Лидеры России"

18 марта 2019, 09:56
Фото: vk.com/leadersofrussia
Двое жителей Ростовской области стали победителями конкурса управленцев "Лидеры России", сообщается на сайте проекта.

Всего победителями конкурса стали 104 человека, в том числе Михаил Попов из Ростова и Константин Хмельницкий из Новочеркасска. теперь их ожидает год индивидуальных консультаций от менеджеров крупнейших компаний и представителей госструктур.

Заключительный этап, участниками которого стали 300 человек, проходил в Сочи.

Проект, стартовавший в 2017 году, становится все популярнее в России. Кроме того, по оценкам зарубежных экспертов, на примере конкурса "Лидеры России" Запад мог бы поучиться прозрачности и технологиям подготовки управленческих кадров.

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