Два жителя Ростовской области победили в конкурсе "Лидеры России"

Всего победителями конкурса стали 104 человека, в том числе Михаил Попов из Ростова и Константин Хмельницкий из Новочеркасска. теперь их ожидает год индивидуальных консультаций от менеджеров крупнейших компаний и представителей госструктур.
Заключительный этап, участниками которого стали 300 человек, проходил в Сочи.
Проект, стартовавший в 2017 году, становится все популярнее в России. Кроме того, по оценкам зарубежных экспертов, на примере конкурса "Лидеры России" Запад мог бы поучиться прозрачности и технологиям подготовки управленческих кадров.