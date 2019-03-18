Ростовские кондитеры пожаловались на транснациональные компании

"Конкуренция достаточно жесткая среди производителей кондитерских изделий. В первую очередь, из-за транснациональных компаний, которые имеют большие рекламные бюджеты, могут выкупать себе лучшие места на полках в крупных сетевых супермаркетах, предоставляют дистрибьюторам крупные скидки", - сообщили в "Кондитерские Морозова".
Ранее RostovGazeta писала о том, что в регионе большой рынок кондитерского производства, в результате чего наблюдается высокая конкуренция, поэтому многие компании при хорошей выручке работают в убыток.