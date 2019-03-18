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Ростовские кондитеры пожаловались на транснациональные компании

18 марта 2019, 09:35
Фото: luis_molinero / freepik.com
Кондитерские фабрики Ростовской области не могут попасть на полки крупных гипермаркетов из-за транснациональных компаний, следует из ответа пресс-службы ООО "Кондитерские Морозова" на запрос RostovGazeta.

"Конкуренция достаточно жесткая среди производителей кондитерских изделий. В первую очередь, из-за транснациональных компаний, которые имеют большие рекламные бюджеты, могут выкупать себе лучшие места на полках в крупных сетевых супермаркетах, предоставляют дистрибьюторам крупные скидки", - сообщили в "Кондитерские Морозова".

Ранее RostovGazeta писала о том, что в регионе большой рынок кондитерского производства, в результате чего наблюдается высокая конкуренция, поэтому многие компании при хорошей выручке работают в убыток.

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