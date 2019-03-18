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Штрафов на 1,8 млн руб выписали за нарушения пожарной безопасности на Дону

18 марта 2019, 13:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi / RostovGazeta
С начала 2019 года в Ростовской области за нарушения пожарной безопасности выписали штрафов на 1,8 миллиона рублей, сообщило облправительство.

Всего с начала года составили почти 670 протоколов о нарушениях пожарной безопасности, из них свыше 400 оформили на должностных лиц.

Перед началом пожароопасного периода в Ростовской области проводят масштабную профилактическую работу с населением. За указанный период в регионе провели более 33 тысяч подворовых и поквартирных обходов, проинструктировали 38,5 тысячи человек.

Кроме того, большое внимание уделяют проблеме возгорания сухой растительности. С начала года в регионе провели более 100 проверок по выявлению подобных фактов, по результатам которых составили 26 протоколов.

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