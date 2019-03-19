Фейком оказалась новость о детях-маугли из Новочеркасска

"Это неправда. Это обычные дети, мать уехала на заработки, один мальчик в интернате воспитывается, другой - в школе №11. Учителя и отдел опеки постоянно контролируют семью. Семья живет бедно, но они нормальные. Дети находятся под опекой, с ними все хорошо", - отметил источник.