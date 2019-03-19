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Фейком оказалась новость о детях-маугли из Новочеркасска

19 марта 2019, 08:18
Фото: prostooleh / freepik.com
История о детях-маугли из Новочеркасска Ростовской области оказалась ложью, дети не брошены на произвол судьбы, рассказал RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

В СМИ рассказали о женщине, которая воспитывает ненадлежащим образом двух своих сыновей. Мальчики отстают в развитии, живут в антисанитарных условиях, мать с ними жестоко обращается, из-за чего, корреспонденты крупного федерального канала сделали вывод - это очередные дети-маугли.

"Это неправда. Это обычные дети, мать уехала на заработки, один мальчик в интернате воспитывается, другой - в школе №11. Учителя и отдел опеки постоянно контролируют семью. Семья живет бедно, но они нормальные. Дети находятся под опекой, с ними все хорошо", - отметил источник.

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