Ростов оказался на 27 месте в рейтинге привлекательности для туристов

В список наиболее популярных городов для внутреннего и въездного туризма включены Москва (23,5 миллиона туристов), Санкт-Петербург (8,5 миллиона туристов), город-курорт Сочи (более 6 миллиона туристов) и Казань (3,2 миллиона туристов). Всего в 2018 году по России путешествовали 60 миллионов туристов, что на 10% больше, чем в 2017 году. Число иностранных туристов достигло 5 миллионов человек.