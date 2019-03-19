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Ростов оказался на 27 месте в рейтинге привлекательности для туристов

19 марта 2019, 18:21
Фото: pixabay.com
Ростов-на-Дону не смог войти в список российских городов-лидеров по популярности у туристов, сообщается в исследовании "ТурСтат".

В 2018 году южную столицу России посетили более миллиона туристов. По этому показателю Ростов оказался на 27 позиции в списке из 72 российских городов.

Отчасти на объем туристического потока повлиял Чемпионат Мира по футболу, однако другие регионы оказались более посещаемые.

В список наиболее популярных городов для внутреннего и въездного туризма включены Москва (23,5 миллиона туристов), Санкт-Петербург (8,5 миллиона туристов), город-курорт Сочи (более 6 миллиона туристов) и Казань (3,2 миллиона туристов). Всего в 2018 году по России путешествовали 60 миллионов туристов, что на 10% больше, чем в 2017 году. Число иностранных туристов достигло 5 миллионов человек.

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