В Ростове потратят на покупку новых троллейбусов около 300 млн рублей

"Мы будем покупать новые троллейбусы с автономным ходом. Это связано в первую очередь с тем, что в некоторых частях города отсутствует необходимая инфраструктура для движения троллейбусов, поэтому мы мобильно будем обеспечивать решение проблемы. Я думаю, что осенью уже будет произведена закупка 20 новых троллейбусов", - сообщил Ермашов.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день в бюджет города заложено 168 миллионов рублей на приобретение не менее 10 троллейбусов.
"Мероприятие носит характер межбюджетного, поэтому будет еще участвовать областной бюджет. На закупку всех 20 троллейбусов планируется потратить около 300 миллионов рублей", - уточнил Ермашов.