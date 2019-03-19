rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове потратят на покупку новых троллейбусов около 300 млн рублей

19 марта 2019, 18:05
Фото: ugpressa.ru
В Ростове осенью этого года планируют закупить 20 новых автономных троллейбусов на общую сумму почти 300 миллионов рублей, сообщил во время пресс-конференции директор департамента транспорта Ростова Христофор Ермашов.

"Мы будем покупать новые троллейбусы с автономным ходом. Это связано в первую очередь с тем, что в некоторых частях города отсутствует необходимая инфраструктура для движения троллейбусов, поэтому мы мобильно будем обеспечивать решение проблемы. Я думаю, что осенью уже будет произведена закупка 20 новых троллейбусов", - сообщил Ермашов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в бюджет города заложено 168 миллионов рублей на приобретение не менее 10 троллейбусов.

"Мероприятие носит характер межбюджетного, поэтому будет еще участвовать областной бюджет. На закупку всех 20 троллейбусов планируется потратить около 300 миллионов рублей", - уточнил Ермашов.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28