В Ростове потратят на покупку новых троллейбусов около 300 млн рублей

"Мы будем покупать новые троллейбусы с автономным ходом. Это связано в первую очередь с тем, что в некоторых частях города отсутствует необходимая инфраструктура для движения троллейбусов, поэтому мы мобильно будем обеспечивать решение проблемы. Я думаю, что осенью уже будет произведена закупка 20 новых троллейбусов", - сообщил Ермашов.