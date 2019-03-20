Обзор банков: какую трэвел-карту взять в путешествие?

Как известно, спрос рождает предложение, поэтому на рынке банковских услуг появляется все больше и больше карт с трэвел-опциями.
Как сообщает издание Newsnn.ru, самое популярное предложение для путешественников сегодня – это накопительные мили или баллы. Их, к примеру, сегодня предлагает банк «Открытие». Они так и называются карты Travel «Оптимальный» и Travel Premuim. Банк предлагает своим клиентам кэшбек в виде 3% или 4% с каждой покупки. Программа лояльности “Спасибо” от «Сберпанка» Visa предполагает 5-10% бонусов за использование при оплате в магазинах, кафе или на заправках.
Мили же можно получить при использовании карт Alfa Travel Premium – клиент банка здесь получает до 10% за покупку билета на поезд и до 11% при бронировании отеля. За приобретение авиа и ж/д билетов, заказе гостиниц клиент получает до 11% в виде миль. Одна миля равна одному рублю. Кроме того, некоторые банки начисляют приветственные мили при открытии карты. Банк «Открытие» дает от 300 до 600 бонусных миль вне зависимости от категории карты. «Альфа-банк» начисляет по 100 миль.
Благодаря картам для путешествия можно получать бесплатную страховку с суммой обеспечения в 50-100 тысяч долларов. Под исключения попадают только карты «Сбербанка» с увеличенными бонусами, а также карты ВТБ. Держателям премиальных карт «Открытия» и «Альфа-банка» не нужно переживать по поводу дорогого роуминга или стоимости упаковки багажа. Владельцы карты Тинькофф All Airlines Black Edition и Alfa Travel также могут получить дополнительный консьерж-сервис. Эта услуга подразумевает личного ассистента, который решит все организационные вопросы, связанные с путешествием. К примеру, он может забронировать для вас билеты на самолет и даже организовать посещение выставки.
Кроме того, на остаток на карте начисляются проценты. Владельцы карт Открытие Travel и Тинькофф All Airlines Black Edition получают до 6% годовых на остаток по карте. Держателям Тинькофф All Airlines необходимо иметь не менее 20 тысяч рублей на карте. Альфа-Банк начисляет держателям карт Alfa Travel Premium 7% на остаток в год.
По словам руководителя блока «Розничный бизнес» “Альфа-Банка” Майкла Тача, сегодня кобрендовые карты для путешествий востребованы среди их клиентов. Благодаря карте AlfaTravel клиенты банка могут получать за оплату обычных покупок мили, которые после потратить на путешествия.
Тач отметил, что клиенты также высоко ценят возможность подключить к одной карте несколько счетов в разных валютах, а также бесплатный интернет за границей и доступ в залы бизнес-класса аэропортов мира.