Обзор банков: какую трэвел-карту взять в путешествие?

Благодаря картам для путешествия можно получать бесплатную страховку с суммой обеспечения в 50-100 тысяч долларов. Под исключения попадают только карты «Сбербанка» с увеличенными бонусами, а также карты ВТБ. Держателям премиальных карт «Открытия» и «Альфа-банка» не нужно переживать по поводу дорогого роуминга или стоимости упаковки багажа. Владельцы карты Тинькофф All Airlines Black Edition и Alfa Travel также могут получить дополнительный консьерж-сервис. Эта услуга подразумевает личного ассистента, который решит все организационные вопросы, связанные с путешествием. К примеру, он может забронировать для вас билеты на самолет и даже организовать посещение выставки.