Больница в Волгодонске не стала комментировать роды школьницы в туалете

Во вторник 16-летняя школьница из станицы Романовская попала в Детскую больницу Волгодонска. У нее сильно разболелся живот, она пришла к врачам, однако сообщать о своей беременности не стала, пишут СМИ. Ночью девушка родила в туалете, положила тело младенца в пакет, завязала шнурком от кроссовок и оставила в мусорке. Позже медикам стало известно о произошедшем, они вызвали правоохранителей. Девушка заявляет, что не знала о беременности и когда родила, подумала, что малыш умер. Главный вопрос, который задают пользователи - как врачи могли не заметить беременность школьницы. Однако на этот вопрос медики не ответили.