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Больница в Волгодонске не стала комментировать роды школьницы в туалете

22 марта 2019, 10:30
Фото: katemangostar / freepik.com
Детская городская больница Волгодонска Ростовской области, где во вторник родила и выбросила в мусорку своего младенца 16-летняя девушка, отказались комментировать инцидент, заявил RostovGazeta сотрудник больницы.

Во вторник 16-летняя школьница из станицы Романовская попала в Детскую больницу Волгодонска. У нее сильно разболелся живот, она пришла к врачам, однако сообщать о своей беременности не стала, пишут СМИ. Ночью девушка родила в туалете, положила тело младенца в пакет, завязала шнурком от кроссовок и оставила в мусорке. Позже медикам стало известно о произошедшем, они вызвали правоохранителей. Девушка заявляет, что не знала о беременности и когда родила, подумала, что малыш умер. Главный вопрос, который задают пользователи - как врачи могли не заметить беременность школьницы. Однако на этот вопрос медики не ответили.

"Мы не можем комментировать это происшествие, так как девушка несовершеннолетняя", - отметили в больнице.

Тайные роды в больнице не стали обсуждать с журналистом и в администрации Волгодонска. Сейчас следователи занимаются девушкой, возбуждено уголовное дело.

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#Новости#Эксклюзив#Происшествия
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