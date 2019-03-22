Сигареты вместо подушки безопасности нашли на таможне Дона в авто украинца

При досмотре прибывшего на границу автомобиля Volkswagen Passat таможенники обратили внимание на нехарактерное затемнение в области передней панели приборов, на которое реагировала служебная собака.
В результате в отсеке для пассажирской подушки безопасности нашли тайник с семью блоками сигарет.Еще один блок лежал на заднем сиденье. Общее количество сигарет составило 1,6 тысячи штук, что превышает допустимую к провозу без декларирования норму.
Отмечается, что сигареты изъяли, на водителя завели административное дело.