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Posted 25 марта 2019, 09:23

Published 25 марта 2019, 09:23

Modified 1 октября, 14:24

Updated 1 октября, 14:24

В Ростове в страшном ДТП с двумя иномарками никто не пострадал

25 марта 2019, 09:23
Сюжет
Эксклюзив
В Ростове-на-Дону в столкновении двух автомобилей на Суворовском никто не пострадал, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГИБДД по региону.

Авария произошла утром в понедельник на перекрестке улиц Вавилова и Платона Кляты. По предварительным данным, столкнулись Opel и Peugeot. В результате аварии Opel вылетел на обочину, снес дорожный знак и врезался в столб.

"В результате ДТП за медицинской помощью в настоящий момент никто не обращался. Экипаж ДПС работает на месте дорожно-транспортного происшествия", - отметили в ведомстве.

#Эксклюзив#Новости
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