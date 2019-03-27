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Госдолг Ростовской области сократился на 9%

27 марта 2019, 16:07
Фото: vk.com/pravitelstvo61
Государственный долг Ростовской области достиг в марте 2019 года 26 миллиардов рублей, говорится в исследовании агентства "РИА Рейтинг".

По данным исследования, госдолг региона сократился с начала года на 9,6%. По величине долгового бремени Ростовская область занимает 57 место среди 85 субъектов РФ.

Самая высокая долговая нагрузка оказалась у Московской области (свыше 125 миллиардов рублей). "А многолетний лидер по этому показателю Краснодарский край в текущем году продолжил расплачиваться по своим обязательствам, сократив объем своего госдолга на 11% и став лидером его снижению в абсолютном выражении (-15,9 млрд руб.). Третье место по абсолютному объему занимает Красноярский край, чей госдолг за два месяца текущего года вырос еще на 3% и составил 106,9 миллиарда рублей", - говорится в исследовании.

Суммарный объем долговой нагрузки всех российских регионов превысил 2,11 триллиона рублей. С начала года этот показатель снизился на 4%.

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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