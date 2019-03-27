Госдолг Ростовской области сократился на 9%

Самая высокая долговая нагрузка оказалась у Московской области (свыше 125 миллиардов рублей). "А многолетний лидер по этому показателю Краснодарский край в текущем году продолжил расплачиваться по своим обязательствам, сократив объем своего госдолга на 11% и став лидером его снижению в абсолютном выражении (-15,9 млрд руб.). Третье место по абсолютному объему занимает Красноярский край, чей госдолг за два месяца текущего года вырос еще на 3% и составил 106,9 миллиарда рублей", - говорится в исследовании.