Официальным партнером акции "Час Земли 2019" стал "Центр-инвест"

В России акцию проводят всемирный фонд дикой природы (WWF) и Правительство Москвы, в 2019 году она пройдет в 11 раз.На один час, с 20.30 до 21.30 по местному времени 30 марта в России отключат подсветку административных зданий. Таким образом WWF стремится привлечь внимание общественности к глобальным экологическим проблемам нашей планеты.
Банк "Центр-инвест" полностью поддерживает ценности WWF и не уже не в первый раз участвует в акции. На один час банк отключает подсветку офисов и рекламу на крышах во всех городах присутствия, в том числе в Ростове, Волгодонске, Таганроге и Краснодаре.
"Несмотря на устойчивый рост своей деятельности, банк постоянно сокращает потребление энергоресурсов, а также помогает своим клиентам внедрять энергоэффективные технологии. Более 16 ,5 миллиардов рублей мы инвестировали в 20 тысяч проектов клиентов, тем самым ежегодно вносим свой вклад в сохранение экологии нашей страны", - комментирует председатель правления ПАО КБ "Центр-инвест" Сергей Смирнов.
Компания постоянно работает над энергоэффективностью, что позволило снизить выбросы углекислого газа в атмосферу на 194 тысячи тонн в год, что равнозначно выбросам 113,5 тысячи легковых автомобилей.
Кроме того, сотрудники банка ежегодно поддерживают акцию "На работу на велосипеде" и пересаживаются на байки.
В 2018 году "Центр-инвест" получил награду за вклад формирование российского рынка зеленых кредитов и занял 17-е место среди европейских банков, чья деятельность основана на экологической, социальной и корпоративной ответственности.