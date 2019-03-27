Официальным партнером акции "Час Земли 2019" стал "Центр-инвест"

Банк "Центр-инвест" полностью поддерживает ценности WWF и не уже не в первый раз участвует в акции. На один час банк отключает подсветку офисов и рекламу на крышах во всех городах присутствия, в том числе в Ростове, Волгодонске, Таганроге и Краснодаре.