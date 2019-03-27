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Пиаром назвали заявления депутата о "холодной войне" Украины с Ростовом

27 марта 2019, 11:06
Фото: katemangostar / freepik.com
Заявления депутата Госдумы от Ростовской области Михаила Емельянова о том, что в скором времени стоит ожидать на границе с Украиной провокации и "холодную войну", назвали политическим пиаром, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Во время пресс-конференции депутат Госдумы от Ростовской области Михаил Емельянов заявил о том, что Ростов находится на передовой линии "холодной войны". Также со стороны Украины стоит ожидать провокации, добавил парламентарий.

"Сейчас, в обозримом будущем, войны не будет, потому что сама Украина к ней не готова. Однако же армию они все-таки готовят, поэтому рано или поздно конфликт может быть спровоцирован", - сказал Емельянов.

Вероятно, подчеркнул депутат, будет задействована "пятая колонна" в самой Ростовской области.

"Это обычный политический пиар. Человек захотел о себе заявить, и это у него получилось. Никаких провокаций со стороны Украины Ростов не ждет, да и не посмеет никто провести никакие противоправные действия", - говорит источник.

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#Новости#Эксклюзив#Политика
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