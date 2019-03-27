Пиаром назвали заявления депутата о "холодной войне" Украины с Ростовом

Во время пресс-конференции депутат Госдумы от Ростовской области Михаил Емельянов заявил о том, что Ростов находится на передовой линии "холодной войны". Также со стороны Украины стоит ожидать провокации, добавил парламентарий.
"Сейчас, в обозримом будущем, войны не будет, потому что сама Украина к ней не готова. Однако же армию они все-таки готовят, поэтому рано или поздно конфликт может быть спровоцирован", - сказал Емельянов.
Вероятно, подчеркнул депутат, будет задействована "пятая колонна" в самой Ростовской области.
"Это обычный политический пиар. Человек захотел о себе заявить, и это у него получилось. Никаких провокаций со стороны Украины Ростов не ждет, да и не посмеет никто провести никакие противоправные действия", - говорит источник.