В Ростове в этом году планируют запустить транспорт до нового кладбища

"В первой половине текущего года будет проведен конкурс на обеспечение пассажирских перевозок по маршруту Ростов — новое кладбище (Мясниковский район – прим. ред.). Пока маршрут неизвестен, но планируется, что он пройдет через весь город", - сообщили в ведомстве.