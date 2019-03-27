В Ростове в этом году планируют запустить транспорт до нового кладбища

Posted 27 марта 2019, 08:37
Published 27 марта 2019, 08:37
Modified 1 октября, 13:59
Updated 1 октября, 13:59
Напомним, что в феврале текущего года в Мясниковском районе рядом с селом Большие Салы закончились работы по строительству нового кладбища, которое начнет работать после завершения работ с документацией.
"В первой половине текущего года будет проведен конкурс на обеспечение пассажирских перевозок по маршруту Ростов — новое кладбище (Мясниковский район – прим. ред.). Пока маршрут неизвестен, но планируется, что он пройдет через весь город", - сообщили в ведомстве.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]