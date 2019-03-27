rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта 2019, 08:37

Published 27 марта 2019, 08:37

Modified 1 октября, 13:59

Updated 1 октября, 13:59

В Ростове в этом году планируют запустить транспорт до нового кладбища

27 марта 2019, 08:37
Сюжет
Эксклюзив
Власти Ростовской области ищут перевозчика для маршрута Ростов - новое кладбище, сообщили RostovGazeta в пресс-службе областного министерства транспорта.

Напомним, что в феврале текущего года в Мясниковском районе рядом с селом Большие Салы закончились работы по строительству нового кладбища, которое начнет работать после завершения работ с документацией.

"В первой половине текущего года будет проведен конкурс на обеспечение пассажирских перевозок по маршруту Ростов — новое кладбище (Мясниковский район – прим. ред.). Пока маршрут неизвестен, но планируется, что он пройдет через весь город", - сообщили в ведомстве.

#Общество#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика