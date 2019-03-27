Зоопарк попросил ростовчан придумать имя юному альпаке

Главным требование - мужское имя должно начинаться на первую букву алфавита. Напомним, что все животные, родившиеся в зоопарке в 2018 году, получали имена на букву "А".
Варианты имен для юного альпаки будут приниматься до 1 апреля. В результате будут отобраны 3 имени. Каким именем назовут самца определят 5 апреля путем голосования на сайте зоопарка.
Подписчики аккаунта тут же стали предлагать свои варианты имен - Антошка, Алексашка, аксель, Адонис и Аарон. А один из подписчиков все же решил обойти условия конкурса и предложил назвать зверька Добриком.