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Зоопарк попросил ростовчан придумать имя юному альпаке

27 марта 2019, 15:20
Фото: vk.com/rostzoo
Ростовский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для маленького самца альпаки, говорится в сообщении в социальной сети.

Главным требование - мужское имя должно начинаться на первую букву алфавита. Напомним, что все животные, родившиеся в зоопарке в 2018 году, получали имена на букву "А".

Варианты имен для юного альпаки будут приниматься до 1 апреля. В результате будут отобраны 3 имени. Каким именем назовут самца определят 5 апреля путем голосования на сайте зоопарка.

Подписчики аккаунта тут же стали предлагать свои варианты имен - Антошка, Алексашка, аксель, Адонис и Аарон. А один из подписчиков все же решил обойти условия конкурса и предложил назвать зверька Добриком.

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