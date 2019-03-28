Более чем на 1 млрд руб вырастут расходы бюджета Ростовской области

Деньги из областного бюджета направят на создание постоянной внутренней экспозиции "Самбекских высот" и на развитие социальной инфраструктуры. В частности, на эти деньги отремонтируют школу №84 и построят новую в микрорайоне I на территории военного городка, закупят оборудование для детских поликлиник.