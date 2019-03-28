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Более чем на 1 млрд руб вырастут расходы бюджета Ростовской области

28 марта 2019, 09:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В 2019 году расходы бюджета Ростовской области увеличатся еще более чем на один миллиард рублей, сообщило региональное Законодательное собрание.

Сумма сложилась из остатков областного бюджета в миллиард рублей по состоянию на 1 января 2019 года и поступлений из федерального бюджета на 115 миллионов рублей.

Средства федерального бюджета предназначены для субсидирования предприятий агропромышленного комплекса.

Деньги из областного бюджета направят на создание постоянной внутренней экспозиции "Самбекских высот" и на развитие социальной инфраструктуры. В частности, на эти деньги отремонтируют школу №84 и построят новую в микрорайоне I на территории военного городка, закупят оборудование для детских поликлиник.

Кроме того, чуть более 210 миллионов рублей направят на нужды сферы ЖКХ.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Экономика
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