Эксперты Ростовской области рассказали об укладке асфальта в дождь и в снег

В соцсетях жители региона очень часто делятся фотографиями, на которых дорожники зимой, когда идет снег, или осенью во время дождей укладывают асфальт, чем, конечно, вызывают негодование населения.
"Есть определенные добавки, которые при добавлении в асфальтобетонную смесь дают возможность укладывать в мороз, в сухую погоду до температуры минус 10 градусов. Но важный момент в одном: надо, чтобы заказчик потребовал от подрядчика разрешение, что он будет это применять", - сообщил Левченко.
Он подчеркнул, что если говорить о нормативах, то при температуре ниже, чем плюс 10 осенью и плюс 5 весной, укладка горячей асфальтобетонной смеси запрещена. "Применять температуропонижающие добавки возможно, но, конечно, не в дождь и не в снег", - уточнил эксперт.