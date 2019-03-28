Эксперты Ростовской области рассказали об укладке асфальта в дождь и в снег

"Есть определенные добавки, которые при добавлении в асфальтобетонную смесь дают возможность укладывать в мороз, в сухую погоду до температуры минус 10 градусов. Но важный момент в одном: надо, чтобы заказчик потребовал от подрядчика разрешение, что он будет это применять", - сообщил Левченко.