Как гостиница Sheraton помешала проекту метро в Ростове

Он сообщил, что сейчас застройщик отеля находится в стадии банкротства. "У застройщика, он фактически собственник, долги перед подрядчиками, перед банком. Уже полгода работает закон по субсидиарной ответственности. То есть, сейчас в рамках этого закона, помимо банкротства самого юридического лица, будут цепляться все его участники и аффилированные лица", - объяснил парламентарий.