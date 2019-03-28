Как гостиница Sheraton помешала проекту метро в Ростове

Posted 28 марта 2019, 08:08
Published 28 марта 2019, 08:08
Modified 1 октября, 15:09
Updated 1 октября, 15:09
Комплекс простирается под мостом, его точный адрес - проспект Сиверса д2ё. Участок занимает 45 тысяч квадратных метров.
Изначально гостиницу намеревались сдать в 2016 году, первоначальная стоимость объекта оценивалась в 3,5 миллиарда рублей. Его основным инвестором была компания "Лира". После обвала курса рубля у застройщика начались проблемы, работы застопорились. Тогда стройку обещали завершить в 2018 году, но не сделали этого.
Сейчас комплекс огорожен высоким синим забором по всему периметру. Места, где есть дыры между асфальтом и забором, огородили колючей проволокой. С трех сторон гостиницу окружают дороги, с одной - заправка.
С высоты видно, что на огороженной территории свален строительный мусор: старые палки, трубы, обшивка. Там стоит будка, предназначенная, по всей видимости, для сторожа. Около здания вырос высокий камыш, он уже высох.
На самой гостинице есть эмблема и название. Большая часть строения обшита голубоватой стеклянной обшивкой, но встречаются голые бетонные участки. На крыше виднеются дыры из каркаса, не убраны строительные леса. А если обходить здание через мост, то можно угодить в открытый люк прямо на дорожке.
Метро и отсутствие перспектив
Депутат Гордумы Ростова Анатолий Котляров уверен, что здание здесь не должно было появиться. "Тем не менее оно возникло и остается только догадываться, каким образом", - добавил депутат.
Он рассказал, что на этом месте еще в советское время был запланирован выход метро. "По первому проекту метрополитен проходит сверху железнодорожных путей, а потом уходит под землю. И первоначально планировалось, что уходит на месте отеля", - пояснил Котляров. Он отметил, что Sheraton этому препятствует.
"Еще есть претензии на пять звезд, чего по определению быть не может, там как такового парковочного пространства нет", - добавил депутат.
Он сообщил, что сейчас застройщик отеля находится в стадии банкротства. "У застройщика, он фактически собственник, долги перед подрядчиками, перед банком. Уже полгода работает закон по субсидиарной ответственности. То есть, сейчас в рамках этого закона, помимо банкротства самого юридического лица, будут цепляться все его участники и аффилированные лица", - объяснил парламентарий.
Котляров считает, что в ближайшее время решить вопрос с отелем не получится. "Сейчас Sheraton в вакууме. Если найдется чудо-инвестор, который полтора-два миллиарда отдаст банку и возьмется за достройку … Но я так понимаю, такого инвестора нет. А пока что все печально и малоперспективно", - заключил депутат.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]