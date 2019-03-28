В гордуме Новочеркасска введут новую бесплатную должность

"Мы приняли изменения в устав. Сейчас готовится документ, в течение 15 дней дней эти изменения отправят в юстицию. До месяца юстиция будет регистрировать этот документ, тут, естественно, мы никак не можем повлиять на сроки", - рассказал сотрудник службы. По его словам, затем документ официально опубликуют, соответственно, он вступит в силу. "После этого нужно будет принять изменения в положения городской думы, в регламент. И уже тогда у нас пройдут выборы нового заместителя председателя", - заключил представитель. Он пояснил, что депутаты выберут заместителя общим голосованием. В целом, работу в новой должности смогут начать максимум через три месяца.