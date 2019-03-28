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В гордуме Новочеркасска введут новую бесплатную должность

28 марта 2019, 08:03
Фото: novochgrad.ru
В гордуме Новочеркасска появится второй заместитель председателя, который будет действовать на общественных началах, сообщил представитель пресс-службы ведомства.

"Мы приняли изменения в устав. Сейчас готовится документ, в течение 15 дней дней эти изменения отправят в юстицию. До месяца юстиция будет регистрировать этот документ, тут, естественно, мы никак не можем повлиять на сроки", - рассказал сотрудник службы. По его словам, затем документ официально опубликуют, соответственно, он вступит в силу. "После этого нужно будет принять изменения в положения городской думы, в регламент. И уже тогда у нас пройдут выборы нового заместителя председателя", - заключил представитель. Он пояснил, что депутаты выберут заместителя общим голосованием. В целом, работу в новой должности смогут начать максимум через три месяца.

Пост второго заместителя председателя решили ввести по двум причинам. "Во-первых, это унификация. Второй председатель на общественных началах достаточно успешно работает во многих городах Ростовской области. Почему бы нам не попробовать?", - отметил сотрудник думы. Второй причиной он назвал изменение в системе управления. "На начало избрания был мэр и председатель гордумы. С определенного момента председатель гордумы стал и главой города. То есть расширились полномочия, стало больше представительских функций, вырос документооборот. Увеличилась нагрузка и, соответственно, было бы разумно ее перераспределить еще на одного человека", - заключил представитель службы.

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