Экс-главу Минстроя Ростовской области задержали за хищение 223 млн рублей

По версии следствия, Мищенко и Безуглов во время выполнения работ по благоустройству стадиона "Ростов-Арена" приняли и оплатили работы по поставке крупнозернистого песка. Однако фактически при выполнении благоустройства рабочие использовали мелкий песок. Разница в стоимости между проектными крупнозернистым и примененным мелким песком составила более 223 миллиона рублей.
По факту хищения денег в отношении гендиректора и учредителя АО "Донтрансгидромеханизация" возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".
"В отношении Безуглова и Мищенко возбуждены уголовные дела по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", - отметил источник. В пятницу Ленинский районный суд Ростова изберет меру пресечения Безуглову и Мищенко.