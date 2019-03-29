rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экс-главу Минстроя Ростовской области задержали за хищение 223 млн рублей

29 марта 2019, 11:49
Фото: donland.ru
Николай Безуглов
В Ростове задержаны бывший министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов и директор ГБУ РО "Ростовоблсрозаказчик" Сергей Мищенко за злоупотребление должностными полномочиями, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, Мищенко и Безуглов во время выполнения работ по благоустройству стадиона "Ростов-Арена" приняли и оплатили работы по поставке крупнозернистого песка. Однако фактически при выполнении благоустройства рабочие использовали мелкий песок. Разница в стоимости между проектными крупнозернистым и примененным мелким песком составила более 223 миллиона рублей.

По факту хищения денег в отношении гендиректора и учредителя АО "Донтрансгидромеханизация" возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".

"В отношении Безуглова и Мищенко возбуждены уголовные дела по статье "Злоупотребление должностными полномочиями", - отметил источник. В пятницу Ленинский районный суд Ростова изберет меру пресечения Безуглову и Мищенко.

Материалы по теме
Застройщики объектов ЧМ-2018 в Ростове задержаны по подозрению в краже 223 млн рубПо поддельному диплому работал чиновник райадминистрации на КубаниСилуанов предлагает сократить количество чиновников
#Новости#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00