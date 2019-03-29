Экс-главу Минстроя Ростовской области задержали за хищение 223 млн рублей

По версии следствия, Мищенко и Безуглов во время выполнения работ по благоустройству стадиона "Ростов-Арена" приняли и оплатили работы по поставке крупнозернистого песка. Однако фактически при выполнении благоустройства рабочие использовали мелкий песок. Разница в стоимости между проектными крупнозернистым и примененным мелким песком составила более 223 миллиона рублей.