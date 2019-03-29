Заместитель начальника ГУФСИН Ростова осужден за сокрытие попытки убийства

Согласно приговору суда, в больнице тюрьмы один из заключенных напал с заточкой на другого. Мужчина получил травмы, но остался жив. Нападавшего направили в психбольницу на лечение. Узнав детали произошедшего, Молоков решил скрыть факт покушения на убийство, чтобы не портить статистику. Осужденные под давлением написали объяснительные о том, что пострадавший сам упал на железные прутья на лестнице. Также по делу проходили трое сотрудников Межобластной туберкулезной больницы №19: Владимир Колундаев, Руслан Алиев и Руслан Габриелян. Явку с повинной написал лишь Алиев.