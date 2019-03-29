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Заместитель начальника ГУФСИН Ростова осужден за сокрытие попытки убийства

29 марта 2019, 08:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Октябрьский суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего заместителя начальника ГУФСИН России по Ростовской области Дмитрия Молокова к полутора годам колонии-поселения за попытку скрыть покушение на убийство осужденного, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы суда.

Согласно приговору суда, в больнице тюрьмы один из заключенных напал с заточкой на другого. Мужчина получил травмы, но остался жив. Нападавшего направили в психбольницу на лечение. Узнав детали произошедшего, Молоков решил скрыть факт покушения на убийство, чтобы не портить статистику. Осужденные под давлением написали объяснительные о том, что пострадавший сам упал на железные прутья на лестнице. Также по делу проходили трое сотрудников Межобластной туберкулезной больницы №19: Владимир Колундаев, Руслан Алиев и Руслан Габриелян. Явку с повинной написал лишь Алиев.

"Молоков приговорен к одному году и шести месяцам колонии-поселения. Колундаев приговорен к году и шести месяцам условно, Габрелян - к одному году условно, Алиев выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей. Подсудимые не имеют права также занимать руководящие должности в течение трех лет", - отметили в суде.

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