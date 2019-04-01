rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Боцман арестованного в Турции судна Streamline вернулся в Ростов

1 апреля 2019, 10:09
Фото: Бахман Багиров / Rostovgazeta.ru
Спустя почти год после ареста судна Streamline в Турции один из членов экипажа вернулся домой - в Ростов-на-Дону, рассказал RostovGazeta капитан судна Бахман Багиров.

Streamline арестовали в Турции за долги прежнего владельца в размере 420 тысяч долларов в июне прошлого года. Все это время экипаж не получал заработную плату. Долг перед моряками составляет более 120 тысяч долларов. Несколько раз члены команды объявляли голодовку, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме.

"Сейчас на судне семь человек осталось. Боцман вернулся в Ростов, не дождавшись суда", - говорит Багиров.

Во вторник в Стамбуле состоится суд, на котором рассмотрят вопрос снятия ареста с судна.

Материалы по теме
Идущее в Иран судно с зерном село на мель в Астраханской областиЧасть моряков арестованного судна из Ростова в Турции выехали на берег Задержанное судно в Таганроге отпустили после выплаты долга морякам
#Новости#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00