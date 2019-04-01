Боцман арестованного в Турции судна Streamline вернулся в Ростов

Streamline арестовали в Турции за долги прежнего владельца в размере 420 тысяч долларов в июне прошлого года. Все это время экипаж не получал заработную плату. Долг перед моряками составляет более 120 тысяч долларов. Несколько раз члены команды объявляли голодовку, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме.