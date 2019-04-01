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Миллион пассажиров оплатили проезд в Ростове банковской картой

1 апреля 2019, 14:26
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Более одного миллиона пассажиров оплатили проезд в общественной транспорте Ростова-на-Дону в марте 2019 года, сообщил пресс-центр ПАО Сбербанк.

Всего с начала года в 24 городских и одном межмуниципальном маршруте Сбербанк установил 380 терминалов, за счет чего количество безналичных оплат в транспорте по сравнению с 2018-м увеличилось вдвое. Поспособствовало этом и то, что стоимость проезда при безналичной оплате на 4 рубля дешевле и составляет 20 рублей за одну поездку.

Воспользоваться услугой могут держатели бесконтактных банковских крат и владельцы смартфонов с приложениями Android Pay, Apple Pay и SamsungPay. При успешной оплате зеленый валидатор оповещает голосовым сообщением, мобильный терминал выдает чек.

Отследить количество совершенных поездок можно в личном кабинете пользователя.

"Развитие безналичного расчета является одним из стратегических приоритетов банка. Мы намерены и дальше наращивать количество городов, в которых будет доступна оплата проезда с помощью банковской карты. До конца года аналогичное решение будет реализовано во всех крупных городах Ростовской области. В рамках проекта планируется оборудовать терминалами более 500 бортов общественного транспорта. Применение современных безналичных технологий дает ряд преимуществ, как пассажирам, так и транспортным предприятиям", - прокомментировала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева.

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