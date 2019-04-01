Миллион пассажиров оплатили проезд в Ростове банковской картой

Всего с начала года в 24 городских и одном межмуниципальном маршруте Сбербанк установил 380 терминалов, за счет чего количество безналичных оплат в транспорте по сравнению с 2018-м увеличилось вдвое. Поспособствовало этом и то, что стоимость проезда при безналичной оплате на 4 рубля дешевле и составляет 20 рублей за одну поездку.